Serie C: poker di Avellino e Atalanta Under 23. Il Brindisi vince a Crotone

Girone A

Atalanta U23-Pro Patria 4-1

23′ De Nipoti (A), 30′ e 60′ Vlahovic (A), 33′ rig. Capone (A), 39′ Parker (PP)

Triestina-Virtus Verona 0-1

62′ Mehic (VV)

Girone B

Rimini-Vis Pesaro 1-0

90’+4′ Ubaldi

Girone C

Crotone-Brindisi 1-2

8′ rig. Tumminello (C), 34′ Falbo (B), 67′ Trotta (B)

Picerno-Audace Cerignola 2-1

26′ Murano (P), 52′ rig. Vuthaj (AC), 90’+5′ Ciko (P)

Turris-Avellino 0-4

23′ rig. e 35′ Patierno, 48′ De Cristofaro, 59′ Liotti

