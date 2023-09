Serie C, poker della Triestina (tripletta Lescano). Ok Pro Sesto e Pro Patria

Si sono giocate 4 gare del girone A della Serie C.

La Triestina vince in casa sul Mantova per 4-1, tripletta per Lescano. La Pro Sesto si impone 2-0 ad Alessandria. Vince la Pro Patria in casa della Pergolettese. Virtus Verona e Novara finisce 1-1.

Questi i risultati:

Triestina-Mantova 4-1

Alessandria-Pro Sesto 0-2

Pergolettese-Pro Patria 0-1

Virtus Verona-Novara 1-1

Foto: logo Serie C