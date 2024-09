Serie C, poker del Padova, bene Novara, Casertana e Arezzo. Reti inviolate in Turris-Avellino

Nel Girone A, il Padova si è imposto, in rimonta, sulla Virtus Verona per 4-1, mentre il Vicenza ha regolato di misura il Renate avvicinandolo in classifica. Nella terza gara serale infine è arrivato il successo, primo stagionale, per 1-0 del Novara. Nel Girone B invece arrivano i successi di Arezzo, 2-0 in casa contro il Gubbio, e Torres, 2-1 in casa del Sestri Levante. Le due squadre si prendono così la testa momentanea della classifica. Nel Girone C infine prosegue il momento no dell’Avellino che non va oltre il pari senza reti sul campo della Turris, stesso risultato per il Team Altamura in casa contro la Cavese, mentre la Casertana sfrutta il turno casalingo battendo 2-0 il Taranto.

Girone A

L.R Vicenza – Renate 1-0

Novara – Pro Vercelli 1-0

Padova – Virtus Verona 4-1

Girone B

Arezzo – Gubbio 2-0

Sestri Levante – Torres 2-1

Girone C

Altamura – Cavese 0-0

Casertana – Taranto 2-0

Turris – Avellino 0-0

Foto: Serie C Logo