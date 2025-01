Serie C, poker del L.R Vicenza. L’Avellino vince in casa del Latina, cade il Trapani in casa della Juve U23

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Serie C. Il Vicenza approfitta nuovamente della frenata del Padova e si porta a -6 dalla vetta grazie a una bella vittoria in casa contro l’Alcione Milano per 4-1, arrivata grazie anche a una doppietta di Morra.

Zero gol invece nelle due gare del Girone B con il Milan Futuro che fa 0-0 contro il Rimini con Magrassi che fallisce un calcio di rigore. Stesso risultato anche nel big match fra Perugia e Pescara giocato su un campo ai limiti a causa delle avverse condizioni climatiche.

Nel Girone C l’Avellino vince e tiene il passo delle prime rosicchiando anche due punti al Benevento: gli irpini espugnano il campo del Latina con un tris di reti, mentre i giallorossi non vanno oltre il 2-2 in casa di un Foggia trascinato da Emmausso (autore di una doppietta). Cade il Trapani in casa della Juventus Next Gen.

Girone A

L.R Vicenza – Alcione Milano 4-1

Girone B

Milano U23 – Rimini 0-0

Perugia – Pescara 0-0

Girone C

Foggia – Benevento 2-2

Juve U23 – Trapani 2-0

Latina – Avellino 0-3

Foto: Serie C Logo