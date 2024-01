Serie C, poker del Crotone in casa della Turris. Vincono anche Albinoleffe, Pro Patria e Atalanta U23

Sono appena terminate le sfide delle 18.30 di Serie C, in campo il girone A e C. Di seguito i risultati.

Girone A

Atalanta U23 – Trento 1-0

Fiorenzuola – Pro Sesto 0-0

Pro Patria – Novara 3-0

Triestina – Albinoleffe 2-3

Girone C

Turris – Crotone 0-4