Serie C, poker del Catania in casa del Benevento che condanna Andreoletti. Vince il Foggia

Concluse le gare delle 18.30 in Serie C. poker del Catania in casa del Benevento che condanna Andreoletti. Il tecnico è davvero in bilico sulla panchina sannita. Vince il Foggia.

Questi i risultati:

GIRONE A

Pergolettese-Giana Erminio 0-1 (30′ Franzoni)

Renate-Trento 1-0 (30′ Tremolada)

GIRONE B

Recanatese-Virtus Entella 0-1 (17′ Parodi)

Sestri Levante-Arezzo 0-0

SPAL-Olbia 2-0 (40′ Bassoli, 85′ Valentini)

GIRONE C

Benevento-Catania 0-4 (42′ rig. e 72′ Chiricò, 46′ Zammarini, 80′ Deli)

Foggia-Monterosi 2-1 (43′ Salines, 45′ Schenetti, 60′ Palazzino)

