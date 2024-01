Serie C, poker del Catania al Brindisi. Vincono Benevento e Monterosi, parità tra Avellino e Juve Stabia

Si sono appena concluse le sfide delle 20.30 di Serie C, in campo il girone C. Di seguito i risultati della sera.

Girone C

Avellino – Juve Stabia 2-2

Catania – Brindisi 4-0

Monterosi Tuscia – Monopoli 2-1

Virtus Francavilla – Benevento 1-2

