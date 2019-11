Serie C: poker del Carpi, vincono anche Potenza e Reggio Audace. I risultati

Sono terminate anche le dieci gare di Serie C iniziate alle ore 17:30. Nel girone A, l’Arezzo rimonta la Carrarese e pareggia 2-2; stesso risultato anche in Gozzano-Pro Patria. Vittoria esterna per il Siena che supera per 2-1 la Giana Erminio. Nel girone B, la Reggio Audace supera 2-1 la Vis Pesaro e conquista il terzo posto in classifica. Vince anche il Carpi, che cala il poker (4-0) alla Fermana e aggancia il Padova al quarto posto. Successo esterno per il Cesena che espugna Gubbio 2-0. Ok anche il Modena, 1-0 contro la Virtus Verona, e l’Arzignano che piega il Rimini 2-0. Nel girone C, il Potenza stende la Vibonese 1-0 all’ultimo respiro. Successo anche per la Cavese che sbanca 1-0 Viterbo.