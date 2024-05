Serie C, playoff del girone: date e orari del secondo turno

La Lega Pro ha diramato date e orari del secondo turno dei playoff:

SECONDO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE – SABATO 11 MAGGIO 2024

Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n.190/DIV del 25.03.2024 di Lega Pro,

le gare del Secondo Turno Play-Off del Girone, in programma Sabato 11 maggio 2024 con gli orari

d’inizio sottoindicati:

GIRONE A

TRIESTINA – GIANA ERMINIO Ore 20.30 Stadio “Nereo Rocco”, Trieste

ATALANTA U23 – LEGNAGO SALUS Ore 20.30 Stadio “Comunale”, Caravaggio (BG)

GIRONE B

PERUGIA – RIMINI Ore 20.30 Stadio “Renato Curi”, Perugia

PESCARA – JUVENTUS NEXT GEN Ore 21.00 Stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia”, Pescara

GIRONE C

CASERTANA – AUDACE CERIGNOLA Ore 20.30 Stadio “Alberto Pinto”, Caserta

TARANTO – PICERNO Ore 20.30 Stadio Comunale “Erasmo Iacovone”, Taranto

Modalità di svolgimento

Le società vincitrici avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la società

meglio classificata al termine della regular season.

