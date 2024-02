Serie C, parità tra Novara e Mantova (1-1). Vincono Vicenza e Perugia

Terminate le partite di Serie C in programma tra le ore 16:00 e le 16:15, in campo i gironi A e B. Nel primo gruppo la capolista Mantova si fa frenare sull’1-1 a Novara mentre vince il Vicenza, terzo a +3 sulla Triestina battuta proprio oggi. Nel girone B, invece, il Perugia vince 2-0 contro la Juventus U23. Di seguito i risultati.

Girone A

Novara-Mantova 1-1

L. R Vicenza – Triestina 2-0

Girone B

Perugia – Juventus U23 2-0

Foto: Logo Serie C