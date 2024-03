Serie C, parità tra Mantova e Atalanta U23 (1-1). Vincono Latina e Giana Erminio

Sono appena terminate le sfide delle 18:30 di Serie C, in campo i gironi A e C. Nel girone A, il Mantova non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta U23 e rimanda la promozione diretta in Serie B. Vince, invece, la Giana Erminia contro il Fiorenzuola. Nel girone C, il Latina vince 3-0 contro il Foggia.Di seguito i risultati:

Girone A

Giana Erminio – Fiorenzuola 2-0

Mantova – Atalanta U23 1-1

Pro Patria – Legnago Salus 1-1

Virtus Verona 0-0

Girone C

Latina – Foggia 3-0

Potenza – Crotone 2-2

Foto: Logo Serie C