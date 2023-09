Serie C, parità tra Avellino e Foggia. Vince il Catania, tris della Virtus Francavilla al Crotone

Sono appena terminate le sfide delle 20:45 di Serie C, in campo il girone C. Di seguito il riepilogo con risultati e marcatori:

Avellino-Foggia 0-0

Casertana-Benevento 0-0

Catania-Picerno 2-0

31′ e 64′ Di Carmine (C)

Potenza-Monopoli 2-1

24′ Cargnelutti (M), 27′ Hadžiosmanović (P), 66′ Steffè (P)

Turris-Sorrento 3-2

16′ Vitale (S), 22′ Nocerino (T), 41′ La Monica (S), 45’+2′ e 59′ Scaccabarozzi (T)

Virtus Francavilla-Crotone 3-1

25′ Giovinco (VF), 39′ Loiacono (C), 51′ Fornito (VF), 87′ Polidori (VF)

Foto: Logo Serie C