Serie C, pari tra Benevento e Cerignola. Cadono Picerno e Trapani

Concluse le gare delle 15 in Serie C. Finisce 1-1 il big match del girone C tra Benevento e Cerignola. In vetta i sanniti rimangono a +4 sui pugliesi. Cade il Trapani e il Pocerno.

Questi i risultati:

Girone A

AlbinoLeffe-Lecco 0-0

Girone B

Vis Pesaro-Lucchese 2-1

13′ Magnaghi (L), 21′ rig. e 53′ Molina (V)

Girone C

Benevento-Cerignola 1-1

57′ aut. Visentin (B), 62′ Jallow (C)

Foggia-Crotone 1-1

16′ Murano (F), 19′ Oviszach (C)

Latina-Picerno 2-0

6′ Ndoj (L), 44′ Di Renzo (L)

Team Altamura-Trapani 2-1

33′ Simone (A), 65′ Rolando (A), 66′ Fall (T)

