Serie C, pari del Padova. Il Mantova è promosso matematicamente in Serie B

Concluse le gare delle 18.30 in Serie B. Il Mantova, garzie all’1-1 del Padova in casa del Lumezzane, festeggia il ritorno in Serie B. Il Padova infatti con questo pareggio si porta a -9 dal Mantova, con 3 gare da giocare (il Mantova 4, visto che giocherà domani sera), ma con gli scontri diretti a favore, gli uomini di Possanzini possono eslutare per il ritorno in Serie B.

Nel pomeriggio, nelle altre gare, vittoria del Vincenza mentre nel girone C, nuovo crollo del Catania che rischia davvero i playout.

Quuesti i risultati:

Girone A

Vicenza-Novara 2-1

11′ e 71′ rig. Ferrari (V), 48′ Urso (N)

Lumezzane-Padova 1-1

10′ Bortolussi (P), 74′ Ilari (L)

Pergolettese-Arzignano V. 1-1

44′ Boffelli (A), 49′ Jaouhari (P)

> Girone B

SPAL-Gubbio 3-0

26′ e 45′ Zilli, 90’+4′ Ghiringhelli

> Girone C

Virtus Francavilla-Catania 1-0

56′ Artistico

Foto: Instagram Mantova