Si sono conclusi i primi incontri di Serie C validi per la quattordicesima giornata. Nel Girone A il Monza va sotto e poi pareggia con le reti di Marconi e D’Errico: per la Carrarese segnano Conson e Cardosselli. Nel Girone B non vanno oltre lo 0-0 Cesena e Reggio Audace. Nel Girone C la Vibonese vince per 5-1 sul Rieti: doppietta di Emmausso, Bubas, Bernardotto e Prezioso, per i laziali pone la sua firma Granata.