Serie C: Palermo k.o. a Teramo, tris del Bari alla Virtus Francavilla. Solo pari per il Perugia

Nella prima giornata di Serie C non mancano i risultati a sorpresa. Nel Girone C il Palermo cade a Teramo, mentre la Juve Stabia va k.o. contro il Monopoli. Bene il Bari, vittorioso per 3-2 sul campo della Virtus Francavilla, mentre ad Avellino non si è giocata, causa maltempo, la gara contro la Turris. Come già raccontato, non è stata disputata neanche Trapani-Casertana, annullata a causa di alcune irregolarità da parte della società granata. Nel Girone A, vittorie in esterna per Pontedera e Grosseto, mentre Albinoleffe-Livorno e Carrarese-Pro Patria terminano a reti inviolate. Il Como vince con un uomo in meno a Renate, il Novara cade a Vercelli. Nel Girone B, infine, spiccano le vittorie di Modena, Carpi e Mantova, mentre il Perugia non va oltre il pari con il Fano. Di seguito tutti i risultati:

Girone A

Lecco-Giana Erminia 1-0 Albinoleffe-Livorno 0-0 Carrarese-Pro Patria 0-0 Olbia-Pontedera 0-1 Piacenza-Grosseto 0-2 Pistoiese-Alessandria 1-1 Lucchese-Pergolettese 3-3 Pro Vercelli-Novara 1-0 Renate-Como 2-3

Girone B

Vis Pesaro-Legnano Salus 2-2

Carpi-Sambenedettese 2-0

Feralpi Salò-Arezzo 2-1

Gubbio-Modena 0-2

Padova-Imolese 0-1

Triestina-Matelica 0-1

Fermana-Mantova 0-1

Perugia-Aj Fano 2-2

Ravenna-Sud Tirol 1-2

Virtus Verona-Cesena 1-1

Girone C

Cavese-Vibonese 0-1

Catania-Paganese 1-1

Teramo-Palermo 2-0

Trapani Casertaana annullata

Avellino-Turris rinviata

Juve Stabia-Monopoli 1-2

Potenza-Catanzaro 2-1

Ternana-Viterbese 0-0

Virtus Francavilla-Bari 2-3