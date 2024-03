Serie C, Padova ko a Vercelli. Il Mantova vede la B come il Cesena, vittorioso a Lucca. Crisi Catania

Concluse alcune gare della Serie C, iniziate alle 14. Nel girone A, il Padova perde a Vercelli e vede il Mantova a+12, con 5 giornate al termine e ormai prossimo a festeggiare. Così come il Cesena nel girone B. I romagnoli vincono a Lucca e tornano a +11 sulla Torres. Nel girone C, tonfo del Catania in casa della Turris e per gli etnei c’è lo spettro dei playout non distante.

Questi i risultati:

Girone A

Pergolettese-Novara 1-1

45’+1′ Piu (P), 60′ Calcagni (N)

Pro Vercelli-Padova 2-0

64′ Haoudi, 68′ rig. Mustacchio

Girone B

Arezzo-Fermana 2-0

29′ Catanese, 71′ Gucci

Lucchese-Cesena 0-1

65′ Berti

Girone C

Turris-Catania 2-1

23′ e 43′ Jallow (T), 73′ Cianci (C)

