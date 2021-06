Serie C: Padova e Avellino non si superano. E’ 1-1 nell’andata della semifinale playoff

Finisce 1-1 l’andata della semifinale playoff tra Padova e Avellino allo Stadio Euganeo. Le due squadre si sono date battaglia fino al 90′, anche con momenti di tensione.

Primo tempo bloccato con l’Avellino che bada più a non prenderle che ad attaccare e il Padova fa la partita ma senza creare pericoli alla porta irpina. La svolta al 38′, con la rete del vantaggio del Padova, grazie ad un gol dell’ex Kresic, con un colpo di testa su calcio d’angolo.

Nella ripresa, l’Avellino schiera una seconda punta al posto di un difensore. Gli irpini trovano un rigore al 50′, per fallo su Maniero. Lo stesso attaccante dagli 11 metri calcia, si fa parare il tiro da Dini (altro ex) ma sulla respinta centrale, Maniero è bravo ad insaccare di testa per l’1-1.

Il Padova reagisce, torna a fare la partita e impegna severamente il portiere biancoverde Pane. Nel finale bene anche l’Avellino che regge l’assalto dei bianco scudati e in ripartenza impensierisce la difesa di casa.

Nel recupero, due clamorose occasioni fallite dal Padova, da calcio d’angolo per vincere la gara.

Finisce 1-1 all’Euganeo. Il ritorno mercoledì al Partenio sancirà la prima finalista dei playoff per l’accesso alla Serie B.