Serie C, Padova: due positivi al Covid nel gruppo squadra

Due positivi nel Padova, entrambi asintomatici. Questo il testo del comunicato del club veneto: “Il Calcio Padova informa che, prima della ripresa degli allenamenti, il gruppo squadra è stato sottoposto ad una serie di tamponi rapidi e test sierologici a scopo precauzionale. Gli esami effettuati hanno evidenziato la positività di due calciatori, entrambi asintomatici, che quindi non si sono quindi riuniti ai compagni e sono stati posti in isolamento come da protocollo. Il gruppo squadra effettuerà una nuova serie di test all’inizio della prossima settimana“.

Foto: sito ufficiale Padova