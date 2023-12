Metà della 19ª giornata del campionato di Serie C è andata in archivio nella giornata di ieri, con vittorie importanti come quelle di Mantova, Padova e Vicenza nel Girone A, di Carrarese e Lucchese nel Girone B e di Juve Stabia e Avellino per quanto riguarda il Girone C. Occhi puntati sul big match del Girone B Perugia-Cesena, calcio d’inizio ore 16,15.

Foto: logo serie C ufficiale