Dopo la vittoria dell’andata del Lecco per 2-1 contro il Foggia allo Zaccheria, è tempo del ritorno della finale playoff di Serie C. Alle 17.30 le due squadre scenderanno in campo al Rigamonti-Ceppi per gli ultimi 90′ della stagione che decreteranno chi parteciperà al prossimo campionato di Serie B.

Domenica 18 giugno

Ore 17.30 Lecco-Foggia (andata 2-1)

Foto: Instagram Lega Pro