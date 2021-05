Serie C, oggi i verdetti dei tre gironi. Una tra Perugia e Padova in Serie B

Si conclude oggi la regular season della Serie C, in giornata si giocheranno tutti i match che decreteranno i verdetti ufficiali della stagione. Dalla settimana prossima al via i playoff. Attesa per sapere l’ultima promossa dopo Ternana e Como, nel Girone B una tra Perugia e Padova sarà promossa. Ecco il programma completo:

Girona A

Alessandria-Pro Patria ore 17:30

Carrarese-Pro Vercelli ore 17:30

Giana Erminio-Pistoiese ore 17:30

Grosseto-Olbia ore 17:30

Lecco-Albinoleffe ore 17:30

Livorno-Pro Sesto ore 17:30

Novara-Como ore 17:30

Piacenza-Juventus Under 23 ore 17:30

Pontedera-Pergolettese ore 17:30

Renate-Lucchese ore 17:30

Girone B

Cesena-Arezzo ore 15

FelapiSalò-Perugia ore 15

Gubbio-Fano ore 15

Legnago-Fermana ore 15

Matelica-Imolese ore 15

Padova-Sambenedettese ore 15

Ravenna-Carpi ore 15

Triestina-Mantova ore 15

Virtus Verona-Modena ore 15

Vis Pesaro-SudTirol ore 15

Girone C

Bari-Bisceglie ore 20:30

Casertana-Paganese ore 20:30

Catanzaro-Monopoli ore 20:30

Cavese-Avellino ore 20:30

Foggia-Catania ore 20:30

Teramo-Viterbese ore 20:30

Ternana-Juve Stabia ore 20:30

Vibonese-Turris ore 20:30

Virtus Francavilla-Palermo ore 20:30