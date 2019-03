Serie C: Novara si dimette il ds Ludi, al suo posto Borghetti

Con una nota ufficiale apparsa sul sito del Novara, la società comunica l’interruzione del rapporto professionale con il Direttore Sportivo, Carlalberto Ludi. Al dirigente, che lascia il suo incarico dopo aver presentato richiesta di dimissioni, il Club augura un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni e lo ringrazia per la brillante carriera trascorsa con la maglia Azzurra prima da calciatore e in seguito per il grande impegno profuso nel ruolo di Direttore Sportivo.

La carica da Direttore Sportivo verrà ricoperta da Mauro Borghetti collaboratore della Società dal 2011 in qualità di Responsabile del Settore Giovanile.

Foto: Sito Novara