Serie C, nel girone B pari tra Cesena-Sestri Levante e SPAL-Fermana

Si sono concluse le gare delle 18.30 in Serie C. In campo due aprtite del girone B.

Pari tra Cesena e Sestri Levante, per 2-2. I romagnoli non approfittano delm pareggio della capolista Torres. Non ingrana la SPAL, fermata sullo 0-0 dalla Fermana.

Questi i risultati:

Cesena-Sestri Levante 2-2

SPAL-Fermana 0-0

Foto: Logo Lega Pro