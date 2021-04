Serie C, multa per la Casertana e deferimento per il presidente per mancato rispetto di protocolli anti-Covid

Stangata per la Casertana, a seguito dei rinvenute violazioni al protocollo federale Covid-19: 26mila euro di multa, più varie inibizioni e ulteriori ammende ai componenti societarie.

Di seguito il comunicato diramato dalla FIGC:

“Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ha accolto entrambi i deferimenti del Procuratore Federale nei confronti della Casertana per violazioni al protocollo federale in materia di Covid. Al club è stata inflitta in totale un’ammenda di euro 26.000,00 (10 mila per il primo deferimento e 16 mila per il secondo).

Inoltre inibizioni ed ammende sono state inflitte a Giuseppe D’Agostino, Camillo Agnano e Dario D’Onofrio”.

Foto: Logo Casertana