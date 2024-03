Serie C, Monopoli corsaro a Benevento (1-0). Vincono anche Foggia e Juve Stabia, parità tra Trento e Mantova

Sono appena terminate le sfide delle 14.00 di Serie C, in campo il girone A e C. Di seguito i risultati.

Girone A

Albinoleffe – Pro Sesto 1-1

Fiorenzuola – Pro Patria 3-1

Giana Erminio – Alessandria 3-0

Lumezzane – Virtus Verona 3-1

Trento – Mantova 1-1

Girone C

ACR Messina – Foggia 0-3

Benevento – Monopoli 0-1

Picerno – Latina 0-2

Sorrento – Juve Stabia 1-2

Virtus Francavilla – Monterosi Tuscia 2-0

