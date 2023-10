Serie C, l’Avellino cala il poker al Potenza. Vincono anche Perugia, Pro Vercelli, Gubbio e Cesena

Sono appena terminate le sfide di questa sera della Serie C, in campo tutti i gironi. Nel girone A, Il Pro Vercelli vince 1-0 in casa contro il Vicenza, decide la rete di Nepi al 1′. Nel girone B, invece, il Cesena si impone per 2-0 in casa dell’Arezzo rimasto in dieci uomini per la doppia ammonizione di Seettembrini al 72′, a decidere la gara le reti di Bumbu e Ciofi. Successo esterno anche per il Perugia che passa 2-0 sul campo della Fermana. Vince anche il Gubbio in casa contro la Carrarese: 2-0. Infine, nel girone C, l’Avellino cala il poker al Potenza: 4-1.

Girone A

Pro Vercelli – L.R Vicenza 1-0

Girone B

Arezzo – Cesena 0-2

Fermana – Perugia 0-2

Gubbio – Carrarese 2-0

Girone C

Avellino – Potenza 4-1

Foto: Logo Serie C