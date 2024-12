Serie C, l’Atalanta Under 23 vince 2-1 in rimonta sull’Union Clodiense

L’Atalanta Under23 ottiene una importante vittoria sull’Union Clodiense nel recupero della 17ª giornata del campionato di Serie C Girone A. Successo orobico per 2-1. Ospiti in vantaggio al 70′ con Orfei su errore in fase d’impostazione del portiere atalantino Pardel: nerazzurri che poi trovano il pareggio e la rete del sorpasso fra il 77′ e l’80’ con Panada, prima, e Alessio poi.

Un successo che proietta l’Atalanta a 29 punti, al sesto posto, in piena zona playoff.

Foto: logo Serie C