Serie C, l’Atalanta U23 vince in rimonta 2-1 sul campo del Lumezzane

È appena terminata l’unica sfida serale della Serie C. Vittoria in rimonta per l’Atalanta U23 che si è imposta sul campo del Lumezzane. 2-1 il risultato finale, con Di Serio e Del Lungo che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Cannavò. Con questo risultato gli orobici volano a quota 17 punti, mentre il Lumezzane resta a quota 10.

Foto: Logo Serie C