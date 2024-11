Serie C, l’Ascoli torna a vincere: 1-0 al Gubbio

L’Ascoli interrompe un digiuno di oltre due mesi vincendo 1-0 contro il Gubbio grazie a un autogol di Pirrello al 15′. Nonostante l’infortunio di Tirelli al 38′ e il gol annullato a Corazza per fuorigioco nella ripresa, i bianconeri ottengono tre punti fondamentali, salendo a quota 15 e allontanandosi dai playout. Il Gubbio, penalizzato dalle espulsioni di Iaccarino e Corsinelli nel finale, subisce la quinta sconfitta in sette gare, restando fermo a 21 punti, comunque in zona playoff.

Foto: Logo Serie C