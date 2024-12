Serie C, l’Arezzo si prende il derby. Vincono anche Monopoli e Perugia

Sono appena terminate le sfide della serata di Serie C, in campo il girone B e C. L’Arezzo si prende il derby con la Lucchese grazie a una rete di Guccione su calcio di rigore a metà primo tempo gestendo poi la gara anche grazie all’uomo in più maturato per l’espulsione di Sabbione autore del fallo di mano che ha portato al tiro dagli undici metri. Il Perugia, invece, si impone sul Campobasso grazie a una doppietta del giovane Alessandro Seghetti, entrato al 63’, nella ripresa con gli ospiti che solo allo scadere trovano la via del gol con Calabrese. Nel Girone C vittoria del Monopoli: Grandolfo sblocca la gara al 20’ con i padroni di casa che chiudono in 10 uomini il primo tempo per il rosso a De Paoli. Nella ripresa arriva il raddoppio dei pugliesi con Bruschi con i campani che però non si arrendono e in chiusura di gara trovano il gol della bandiera con Ciuferri.

Girone B

Lucchese-Arezzo 0-1

23’ rig. Guccione

Perugia-Campobasso 2-1

70’, 83’ Seghetti (P), 90’+6’ Calabrese (C)

Girone C

Giugliano-Monopoli 1-2

20’ Grandolfo (M), 54’ Bruschi (M), 90’+4’ Ciuferri (G)