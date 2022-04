Serie C, l’Aquila Montevarchi si salva. Il club offre la merenda ai tifosi per l’ultima in casa

Bella iniziativa dell’Aquila Montevarchi, club toscano che milita in Serie C. Per festeggiare la permanenza in categoria, con una nota “la Società, lo Staff e tutta la Squadra invitano tutti gli sportivi presenti sabato alla partita a trattenersi allo Stadio per festeggiare, con una merenda offerta dalla Società, lo splendido risultato ottenuto in questa stagione. Saranno distribuiti all’ingresso, per i possessori di biglietto o abbonamento, coupon validi per ritirare la merenda presso il gazebo appositamente allestito con panini alla porchetta, affettati ecc… sono escluse le bevande”.