Serie C, l’Alessandria batte 2-0 l’Atalanta Under 23 nel recupero dell’8a giornata

Si è giocata una garas di Serie C in serata, con la partita tra Alessandria e Atalanta Under 23. La partita è stata vinta dai piemontesi per 2-0 grazie alle reti di Siafa nel primo tempo e Gazoul a due minuti dal termine.

Quarto risultati utile di fila per i grigi, che dopo un inizio difficilissimo (5 sconfitte di fila), ora possono sorridere. L’Atalanta Under 23 resta a 17.

Foto: Logo Lega Pro