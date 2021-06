Serie C: l’Albinoleffe elimina il Catanzaro. Il Padova rischia ma va avanti. In semifinale anche l’Avellino

Non mancano le sorprese in Serie C: nel secondo turno dei playoff Nazionali, nei match di ritorno, l’Albinoleffe elimina il Catanzaro andando a vincere in Calabria con gol di Gelli all’84’. Il Padova rischia in casa ma va avanti perdendo in casa 3-1 con il Renate. Il Padova era forte del risultato dell’andata (3-0), ma il gol nel finale di Ronaldo ha dato una maggiore sicurezza al passaggio in semifinale. Anche l’Avellino va avanti perdendo solo 1-0 contro il Sudtirol.