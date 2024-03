Serie C, la Triestina vince 3-1 il recupero contro l’Alessandria

La Triestina si aggiudica il recupero della trentunesima giornata del girone A di Serie C contro l’Alessandria. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 42′ con la rete di Lescano, a inizio ripresa la risposta degli ospiti con Nunzella al 47′. Al 68′, però, la Triestina è tornata in vantaggio con Correia, prima della rete del 3-1 definitivo firmata da Redan. La Triestina sale così a quota 56 punti, consolidando il quarto posto. La Triestina, invece, è sempre più fanalino di coda a quota 18 punti, a -9 dal diciannovesimo posto occupato dal Pro Sesto.

Foto: Logo Serie C