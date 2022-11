Serie C, la Triestina perde ancora, possibile svolta sulla panchina. Tris del Catanzaro, frena il Crotone

Vittorie di misura per Feralpisalò e Lecco nel turno infrasettimanale con le due squadre che ora si portano a -1 dal Pordenone. Sempre nel Girone A arrivano inoltre le vittorie dell’Albinoleffe in casa del Mantova, della Pergolettese sul Novara. Infine cade ancora la Triestina: 2-0 contro il Piacenza. Gli Alabardati sono sempre più ultimi e la posizione del tecnico Pavanel è sempre più a rischio. Nel Girone C invece il Catanzaro continua a volare in classifica grazie al 3-0 sul Giugliano e al pareggio per 2-2 del Crotone a Taranto.

GIRONE A

Feralpisalò-Juventus NG 2-1

22’ Balestrero (F), 39’ Compagnon (J), 77’ aut. Stramaccioni (F)

Lecco-Renate 1-0

37’ Giudici

Mantova-AlbinoLeffe 0-1

64’ Cocco

Pergolettese-Novara 1-0

34’ Iori

Piacenza-Triestina 2-0

62’ Morra, 90’+4 Rizza

Virtus Verona-Pro Sesto 0-1

90’+1′ Capelli

GIRONE C

Catanzaro-Giugliano 3-0

45’+1’ Ghion, 70’ Iemmello, 83’ Scognamillo

Latina-Monopoli 0-0

Taranto-Crotone 2-2

5’ Antonini Lui (T), 22’ Chiricò (C), 45’+3’ Tommasini (T), 54’ Mogos (C)

