Serie C, la Triestina dilaga in trasferta sul Renate (1-4). Vittorie per Turris, Messina e Picerno

Turno infrasettimanale in Serie C, in campo il Girone B e il Girone C per la trentaduesima giornata del campionato. Nel gruppo B è da registrare il sorprendente trionfo della Triestina sul campo del Renate. Dopo l’iniziale svantaggio, gli ospiti hanno ribaltato la gara fissando il risultato sull’1-4. Nonostante la vittoria, i rossoalabardati sono diciannovesimi in classifica mente il Renate resta in zona play-off. Cinque le partite, invece, si sono disputate in contemporanea nel Girone C: vittoria di misura (1-0), tra le mura amiche, per Messina e Turris che hanno superato, rispettivamente, Pescara e Gelbison. Il Picerno di di Emilio Longo supera l’Audace Cerignola con il risultato di 2-0. Pareggi, invece, nelle partite Latina-Potenza e Viterbese-Taranto. Entrambe finite 0-0. Nonostante i successi, Messina e Turris restano in zona play-out. Il Picerno è sempre più in zona play-off, raggiunge il momentaneo quarto posto con 50 punti. Latina e Potenza si dividono la posta in palio e occupano, attualmente, gli ultimi due posti validi per disputare i play-off. La Viterbese resta al penultimo posto in attesa della gara della Fidelis Andria che chiude la classifica, mentre il Taranto mantiene un vantaggio minimo (tre punti) sulla zona calda della classifica. Il turno si chiuderà tra stasera e domani, in programma altre gare.

GIRONE B

Renate – Triestina 1-4

GIRONE C

Messina – Pescara 1-0

Picerno – Audace Cerignola 2-0

Turris – Gelbison 1-0

Viterbese – Taranto 0-0

Latina – Potenza 0-0