Serie C, la Torres passa a Pesaro al 95′: 2-1, decide la rete di Fischnaller

Si è chiuso pochi minuti fa il quattordicesimo turno di Serie C con la sfida del Girone B fra Vis Pesaro e Torres terminata con la vittoria sarda per 2-1 con il gol decisivo al 95′ di Fischnaller. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 33′ con la rete di Nina, ma nella ripresa gli ospiti hanno ribaltato le sorti della gara con la doppietta firmata da Fischnaller. I sardi, così, agganciano il Cesena in vetta alla classifica del girone B.

Foto: Logo Serie C