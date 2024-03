Serie C, la Torres cade in casa del Gubbio. Vincono Padova e Giugliano

Sono appena terminate le sfide di questa sera di Serie C, in campo tutti i gironi. Nel girone A, il Padova vince 2-1 contro la Pergolettese e rimanda la festa del Mantova. Nel girone B, la Torres cade in casa del Gubbio. E, adesso, il Cesena dovrà vincere contro il Pescara per festeggiare la promozione in Serie B. Nel girone C, il Catania cade in casa contro il Giugliano: 2-3. Di seguito i risultati.

Girone A

Padova – Pergolettese 2-1

Girone B

Carrarese – Perugia 1-0

Fermana – Rimini 3-2

Gubbio – Torres 1-0

Vis Pesaro – Lucchese 1-3

Girone C

Catania – Giugliano 2-3

Foto: Logo Serie C