Serie C, la Ternana è un rullo, 5-1 al Catania! Tutti i risultati del pomeriggio

Non si arresta il cammino della squadra di Cristiano Lucarelli. La Ternana vince ancora e questa volta in scioltezza: 5-1 al Catania e sempre più al comando in solitaria. Vincono anche il Palermo, il Potenza e il Bisceglie. Sconfitta invece per il Renate in casa contro l’AlbinoLeffe nel girone A, che manca così il sorpasso al Como. Nel girone b, vittoria in extremis del Cesena. Facile 4-0 per il Perugia.

Questi i risultati completi del pomeriggio:

GIRONE A

Novara-Livorno 1-1

Olbia-Piacenza 2-3

Grosseto-Alessandria 1-1

Lucchese-Pro Patria 1-2

Renate-AlbinoLeffe 0-2

GIRONE B

AJ Fano-Cesena 1-2

Perugia-Legnago Salus 4-0

Sambenedettese-Imolese 1-3

Virtus Verona-Ravenna 1-1

GIRONE C

Bisceglie-Viterbese 1-0

Teramo-Potenza 1-3

Ternana-Catania 5-1

Turris-Palermo 1-2

Virtus Francavilla-Paganese 0-0