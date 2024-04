Serie C, la sfida tra Triestina e Atalanta U23 termina in parità: decidono le reti di Pavlev e Vlahovic

Si è concluso il secondo recupero della 33esima giornata di Serie C, giocatosi alle ore 16:15. Il match tra la Triestina e l’Atalanta U23 è terminato con il risultato finale di 1-1, maturato grazie al gol siglato da Pavlev a poco meno di un quarto d’ora dal novantesimo, che consente alla formazione giuliana di sbloccare la partita, ed alla rete del pari messa segna da Vanja Vlahovic negli ultimi istanti di gara, all’88’. Alabardati che si portano, quindi, a quota 60 punti, al terzo posto della classifica. Bergamaschi che salgono a 52 punti, in sesta posizione. Entrambe le squadre stazionano stabilmente in piena zona play-off.

