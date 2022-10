Serie C: la Reggiana vince a Gubbio, poker del Cesena, Siena ko

Si sono concluse le gare delle 14.30 della domenica di Serie C. Coinvolti i gironi A e B, dove spiccano alcuni risultati particolarmente roboanti, come il 4-0 del Cesena all’Imolese o la cinquina rifilata dal Rimini alla Vis Pesaro. La Reggiana vince sul difficile campo del Gubbio. Nel girone A, crollo della Trhiesina con l’Albinoleffe, vince la Juventus Next Gen.

Ecco nel dettaglio tutti i risultati:

Girone A

Arzignano-FeralpiSalò 2-1

Juventus Next Gen-Pro Sesto 3-0

Novara-Lecco 1-2

Sangiuliano City-Pergolettese 1-0

Triestina-AlbinoLefffe 0-3