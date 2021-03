Serie C, la Pro Vercelli si ferma sullo 0-0 con la Pro Sesto. Un punto a testa anche tra Bari e Casertana

Si sono concluse le gare delle 15.00 in Serie C, valide per la 31a giornata. Nel girone A la Pro Vercelli pareggia a reti bianche sul campo della Pro Sesto, questa sera il Como può allungare in classifica. Nel girone C un punto per parte anche tra Bari e Casertana (1-1), vittorie esterne di Juve Stabia, Foggia e Paganese. Ecco tutti i risultati:

GIRONE A

Giana Erminio-Lucchese 4-3

Olbia-Carrarese rinviata

Pistoiese-Juventus U23 rinviata

Pro Patria-Pontedera 0-3

Pro Sesto-Pro Vercelli 0-0

Pergolettese-Lecco rinviata

GIRONE B

Alma Juventus Fano-Arezzo 0-1

GIRONE C

Turris-Catania 1-0

Bari-Casertana 1-1

Bisceglie-Paganese 0-1

Virtus Francavilla-Foggia 0-1

Viterbese-Juve Stabia 0-1

