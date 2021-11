Serie C, la nota del Teramo: “I pagamenti continueranno ad essere onorati”

La S.S. Teramo Calcio, comunica che per la medesima non risulta in alcun modo pregiudicata la continuità della propria attività. In particolare, tutti gli impegni della società, inclusi i pagamenti a tesserati, dipendenti, collaboratori e fornitori, continueranno ad essere onorati con regolarità e puntualità.

Questa la nota del Teramo, che fa chiarezza dopo la vicenda dell’arresto dei proprietari del club avvenuta la scorsa settimana.

Foto: Logo Teramo