Serie C, la Juventus U23 batte la Virtus Entella con un gol per tempo: a segno Damiani e Guerra

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus U23. I bianconeri di Massimo Brambilla, nel primo dei tre recupero del 33° turno di Serie C previsti per oggi, hanno superato con un secco 2-0 in casa la Virtus Entella. Gara sbloccata sul finire della prima frazione, al 41′, da Damiani. Raddoppio che arriva negli ultimi minuti di gara, all’81’, e che porta la firma di Guerra. Piemontesi che, grazie a questi tre punti, si portano a quota 48, in piena zona play-off, con sette lunghezze di vantaggio sull’undicesimo posto. Liguri fermi a 41, in coabitazione con altre tre squadre.

Foto: logo Serie C