Serie C, la Juve U23 vince 4-3 contro il Pescara. Vincono anche Torres, Renate, Triestina e Audace Cerignola

Sono appena terminate le sfide delle 14.00 di Serie C, in campo il girone A, B e C. Di seguito i risultati.

Girone A

Arzignano – Legnago Salus 1-1

Renate – Fiorenzuola 3-1

Trento – Triestina 0-1

Girone B

Juventus U23 – Pescara 4-3

Torres – Recanatese 3-2

Girone C

ACR Messina – Audace Cerignola 1-2

