Serie C: la Juve U23 sbanca Monza, il Carpi cala il tris al Piacenza. Catania-Reggina è 0-0

Sono terminate le gare in programma alle ore 15, valide per la 26esima giornata del campionato di Serie C. A seguire quanto accaduto nei tre gironi.

GIRONE A

Como-Olbia 0-1

Monza-Juventus U23 1-2

Pro Patria-Arezzo 0-1

GIRONE B

Carpi-Piacenza 3-0

FeralpiSalò-Gubbio 3-3

Imolese-Cesena 1-4

Padova-Fermana 0-1

Südtirol-AJ Fano 2-0

Triestina-Vis Pesaro 4-0

GIRONE C

Vibonese-Viterbese 3-2

Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1

Catania-Reggina 0-0

Catanzaro-Casertana 1-1