Derby campano di alta classifica come posticipo del lunedì in Serie C, girone C. La Juve Stabia si impone, nel finale, 1-0 sulla Casertana. Successo arrivato grazie a un gol di Candellone su calcio di rigore all’81’. Una vittoria che lancia le vespe al primo psoto, salendo a 61 punti, a +7 sul Benevento che si faceva minaccioso con i 54 punti.

Foto: logo Serie C