Serie C, la Juve Stabia travolge il Messina. Reti bianche tra Ancona e SPAL. La Virtus Entella ne fa tre al Pontedera

Sono terminate le sei partite di Serie C, valide per il 34° turno di campionato, che si sono giocate alle ore 18:30. Nel girone A la Triestina ha battuto in trasferta l’Arzignano Valchiampo. Finisce in parità la sfida tra il Novara ed il Lumezzane. Nel girone B il Cesena ha potuto festeggiare il ritorno nel campionato cadetto, grazie al successo maturato nel finale ai danni del Pescara. reti inviolate tra Ancona e SPAL. La Virtus Entella piega il Pontedera. Nel girone C la capolista Juve Stabia travolge con quattro gol il Messina. Di seguito tutti i risultati finali delle sei gare disputatesi in questo primo pomeriggio:

GIRONE A

Arzignano Valchiampo-Triestina 1-2

Novara-Lumezzane 1-1

GIRONE B

Cesena-Pescara 1-0

Ancona-SPAL 0-0

Virtus Entella-Pontedera 3-1

GIRONE C

Juve Stabia-Messina 4-1

Foto: logo Serie C