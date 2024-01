Serie C, la Juve Stabia si fa rimontare due gol nel recupero dal Monterosi. Ok Potenza e Crotone

Concluse le gare di Serie C delle 18,30. L’anno comincia con una sorpresa nel girone C, la Juve Stabia capolista, che ha chiuso il girone di andata senza subire gol in casa, avanti 2-0 con l’ultima in classifica Monterosi al 90′, prende due gol nel recupero e si fa rimontare in maniera clamorosa. Ok Crotone e Potenza.

Questi i risultati:

GIRONE B

Sestri Levante-Pontedera 0-2 (67′ Ianesi, 75′ Benedetti)

GIRONE C

Juve Stabia-Monterosi 2-2 (24′ Candellone, 73′ Piscopo, 93′ Mbende, 95′ Vano)

Brindisi-Potenza 0-4 (15′, 29′ e 69′ Rossetti, 88′ rig. Di Grazia)

Crotone-Catania 3-0 (33′ Giron, 68′ Gomez, 85′ Negro)

Foto: logo Lega Pro